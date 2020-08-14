Протесты в Беларуси, фото: «Наша Нива»

https://racurs.ua/n142500-sankcii-protiv-belarusi-reshili-vvesti-v-es-smi.html

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Санкции в отношении официальных лиц Беларуси решили ввести министры иностранных дел 27 стран Европейского Союза.

Рабочие группы составляют соответствующие списки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк.

По его словам, во время обсуждения вопроса санкций никто не выступал против.

В Беларуси 9 августа состоялись выборы президента. Ряд граждан Беларуси вышли во многих регионах страны на акции протеста после завершения выборов, результаты которых они считают сфальсифицированными.

Впоследствии мир облетели кадры жестокости, которую белорусские силовики проявляют к митингующим. Несмотря на это, акции протеста в стране продолжаются, работники многих крупных предприятий присоединились к забастовке.

Напомним, Центризбирком Беларуси сегодня, 14 августа, объявил официальные результаты президентских выборов в стране. Согласно им, победу на выборах снова одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, который впервые возглавил Беларусь 1994 году.