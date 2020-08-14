Дональд Трамп, фото: Matt Johnson

https://racurs.ua/n142499-sostoyanie-trampa-za-god-znachitelno-pohudelo-smi.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп за год потерял почти 300 млн долл.

Это наибольшее уменьшение его состояния с 2015 года, сообщает агентство Bloomberg.

Сейчас состояние Трампа составляют 2,7 млрд долл. США. Президентом США Трамп стал, победив на выборах осенью 2016 года. В начале каденции его состояние оценивалось экспертами в 3 млрд долл., хотя сам Трамп тогда утверждал, что его состояние достигает 10 млрд долл.

То есть, за время своего президентства Трамп обеднел на 10%.

Эксперты среди причин уменьшения стоимости активов Трампа называют падение цен на недвижимость, которой владеет его компания Trump Organization, которое еще больше усилилось из-за негативного влияния эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 на эту сферу. К тому же, влияние этих негативных факторов еще не прекратилось, поэтому Трамп может обеднеть еще больше.

Издание отмечает, что критики Трампа возлагают на него часть вины за эту ситуацию — президент США сначала не воспринимал всерьез эпидемию коронавируса. В начале президентства Трампа в течение длительного времени сохранялась тенденция к росту фондового рынка.

В Белом доме эту информацию комментировать отказались.

Напомним, Трамп недавно назвал необычную версию окончания Второй мировой войны.