Дональд Трамп, фото: Matt Johnson

https://racurs.ua/ua/n142499-statky-trampa-za-rik-znachno-shudly-zmi.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп за рік втратив майже 300 млн дол.

Це найбільше зменшення його статків з 2015 року, повідомляє агентство Bloomberg.

Наразі статки Трампа становлять 2,7 млн дол. США. Президентом США Трамп став, перемігши на виборах восени 2016 року. На початку каденції його статки оцінювалися експертами у 3 млрд дол., хоча сам Трамп тоді стверджував, що його статки сягають 10 млрд дол.

Тобто, за час свого президентства Трамп збіднів на 10%.

Експерти серед причин зменшення вартості активів Трампа називають падіння цін на нерухомість, якою володіє його компанія Trump Organization, яке ще більше посилилося через негативний вплив епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 на цю сферу. До того ж, вплив цих негативних факторів ще не припинився, тож Трамп може збідніти ще більше.

Видання наголошує, що критики Трампа покладають на нього частину провини за цю ситуацію — президент США спочатку не сприймав всерйоз епідемію коронавірусу. На початку президенства Трампа впродовж тривалого часу зберігалася тенденція до зростання фондового ринку.

У Білому домі цю інформацію коментувати відмовилися.

Нагадаємо, Трамп нещодавно назвав незвичайну версію закінчення Другої світової війни.