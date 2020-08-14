Володимир Омелян, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n142498-znyjennya-taryfiv-omelyanom-nabu-zavershylo-rozsliduvannya.html

Ракурс

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування щодо колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Матеріали слідства передано екс-міністру для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду, повідомляє прес-служба НАБУ.

Це розслідування стосується ухваленого у 2017 році Омеляном наказу про зниження усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. На думку слідства, Омелян не мав повноважень для зниження одного з таких зборів — адміністративного, який входить до дохідної частини державного бюджету, тож змінити його могла лише Верховна Рада.

На думку слідства, зниження цього тарифу Омеляном призвело до недоотримання держбюджетом у 2018 році 30,4 млн грн.

Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що ці дії Омеляна кваліфіковані за ч. 2 ст. 211 Кримінального кодексу (видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах).

Омелян у своєму Фейсбуці вже прокоментував цю новину. Він заявив, що зниження тарифів відбувалося «виключно на виконання відповідних колегіальних рішень уряду» і запевнив, що при цьому було повністю дотримано букву закону.

Екс-міністр наголошує, що це перший випадок, коли посадовця в Україні судять за ч. 2 ст. 211.

Фактично, тепер уряд і парламент будуть паралізованими. Будь-яка дерегуляція чи зниження податкового тиску — автоматична справа від НАБУ. Звісно, якщо ви — в опозиції, — переконаний екс-міністр.

Нагадаємо, у червні Омеляну у цій справі обрали запобіжний захід — особисте зобов’язання з обмеженням пересування по країні.