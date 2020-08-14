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Ракурс
Жан-Клод Ван Дамм. Фото: Кинопоиск

Ван Дамма спіймали на зйомках фільму в Києві (ВІДЕО)

14 сер 2020, 18:39
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Жан-Клод Ван Дамм, відомий голлівудський актор, приїхав до Києва для зйомок в новому фільмі Netflix «Останній найманець».

Жителі міста змогли зафіксувати на відео зірку бойовиків під час знімального процесу. Про це повідомив Telegram-канал KIEVMAP.

Повідомляється, що зйомки фільму почалися біля торгово-розважального центру «Космополіт», що знаходиться біля метро «Шулявська». Зазначається, що більшість сцен для фільму зніматимуть в українській столиці. Другу половину сцен будуть дознімати в Парижі.

За сценарієм фільму, події розгортаються у Франції, але Київ був обраний в якості однієї з локацій для фільмування.


За зйомки в Києві відповідають міжнародна кінокомпанія Apple Tree і українська компанія Star Media, засновником якої є відомий український продюсер Влад Ряшин. Зйомки фільму в Києві триватимуть аж до осені.

Нагадаємо, що в Києві для проведення зйомок кінострічки компанії Netflix під назвою The Last Mercenary передбачено перекриття низки доріг.


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