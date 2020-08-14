Жан-Клод Ван Дамм. Фото: Кинопоиск

https://racurs.ua/ua/n142497-van-damma-spiymaly-na-zyomkah-filmu-v-kyievi-video.html

Ракурс

Жан-Клод Ван Дамм, відомий голлівудський актор, приїхав до Києва для зйомок в новому фільмі Netflix «Останній найманець».

Жителі міста змогли зафіксувати на відео зірку бойовиків під час знімального процесу. Про це повідомив Telegram-канал KIEVMAP.

Повідомляється, що зйомки фільму почалися біля торгово-розважального центру «Космополіт», що знаходиться біля метро «Шулявська». Зазначається, що більшість сцен для фільму зніматимуть в українській столиці. Другу половину сцен будуть дознімати в Парижі.

За сценарієм фільму, події розгортаються у Франції, але Київ був обраний в якості однієї з локацій для фільмування.

За зйомки в Києві відповідають міжнародна кінокомпанія Apple Tree і українська компанія Star Media, засновником якої є відомий український продюсер Влад Ряшин. Зйомки фільму в Києві триватимуть аж до осені.

Нагадаємо, що в Києві для проведення зйомок кінострічки компанії Netflix під назвою The Last Mercenary передбачено перекриття низки доріг.