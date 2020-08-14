«Коронавірусні кредити» видали компаніям Коломойського у США

Ігор Коломойський. Фото: Новое время

https://racurs.ua/ua/n142496-koronavirusni-kredyty-vydaly-kompaniyam-kolomoyskogo-u-ssha.html

Ракурс

Ігор Коломойський, український олігарх, зміг отримати кредитування від американського уряду для п’ятьох своїх компаній на суму у 13,3 млн дол.

Гроші магнат отримав для нібито збереження робочих місць через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на дані Міністерства фінансів США.

Компанії CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group та Optima 777 стали одними з понад 600 тис. американських компаній, яким уряд схвалив кредит у розмірі щонайменше 150 тис. дол. за програмою для збереження робочих місць під час коронавірусу.

При цьому 6 серпня Міністерство юстиції США подало скаргу на Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова через відмивання мільйонів доларів з українського «ПриватБанку».

За інформацією Мін’юсту, олігархи разом зі своїми американськими спільниками Уріелем Лабером та Мордехаєм Корфом, що контролюють компанії CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group, та Optima 777 незаконно отримали кредитування.

4 серпня ФБР здійснило обшуки в їхніх офісах. В результаті обшуків ФБР нікого не звинуватило у злочині, наразі триває розслідування.

У пресслужбі Корфа та Лабера відмовилися сказати, скільки з ухвалених позик (13,3 млн дол.) отримали їхні компанії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Ігоря Коломойського у США 6 серпня подали цивільну скаргу — американське Міністерство юстиції вимагає конфіскації майна бізнесмена у штатах Техас та Кентуккі.