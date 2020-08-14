«Укрзалізниця» оновила перелік «червоних» станцій, на яких не братимуть пасажирів, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n142495-ukrzaliznycya-onovyla-perelik-chervonyh-stanciy-koronavirus-v-ukrayini.html

Ракурс

«Укрзалізниця» оновила перелік станцій, на яких пасажирів не братимуть через ситуацію з коронавірусною хворобою COVID-19.

Відповідні обмеження почнуть діяти з 17 серпня, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Обмеження запроваджуються для таких станцій:

Самбір (Львівська область);

Дубно (Рівненська область);

Клевань (Рівненська область).

Також з цих станцій не продаватимуть квитки шість пар поїздів:

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 49/50 Київ — Трускавець;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

№ 231/232 Івано-Франківськ — Генічеськ;

№ 217/218 Київ — Рахів;

№ 743/744 Київ — Львів.

Зазначається, що пасажири, які хочуть відмовитися від поїздки через припинення приймання пасажирів на цих станціях, можуть повернути квитки та отримати повне відшкодування їхньої вартості.

На початку серпня «Укрзалізниця» вводила обмеження для потягів, які слідкували через Луцьк та Тернопіль, у зв’язку із потраплянням цих облцентрів до «червоної» зони. Згодом ці міста виключили з «червоної» зони, тож режим руху потягів було змінено.

Нагадаємо, в Україні нещодавно оновили перелік «червоних» зон, які визначаються за епідеміологічною ситуацією в них. Нові межі «червоних» зон розпочнуть діяти з 17 серпня.