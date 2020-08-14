«Укрзализныця» обновила перечень «красных» станций — коронавирус в Украинеhttps://racurs.ua/n142495-ukrzaliznycya-obnovila-perechen-krasnyh-stanciy-koronavirus-v-ukraine.htmlРакурс
«Укрзализныця» обновила перечень станций, на которых пассажиров не будут брать из-за ситуации с коронавирусной болезнью COVID-19.
Соответствующие ограничения начнут действовать с 17 августа, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Ограничения вводятся для таких станций:
- Самбор (Львовская область);
- Дубно (Ровенская область);
- Клевань (Ровенская область).
Также из этих станций не будут продавать билеты шесть пар поездов:
- № 98/97 Ковель — Киев;
- № 49/50 Киев — Трускавец;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
- № 231/232 Ивано-Франковск — Геническ;
- № 217/218 Киев — Рахов;
- № 743/744 Киев — Львов.
Отмечается, что пассажиры, которые хотят отказаться от поездки из-за прекращения приема пассажиров на этих станциях, могут вернуть билеты и получить полное возмещение их стоимости.
В начале августа «Укрзализныця» вводила ограничения для поездов, направлявшихся через Луцк и Тернополь, в связи с попаданием этих облцентров в «красную» зону. Впоследствии эти города исключили из «красной» зоны, поэтому режим движения поездов был изменен.
Напомним, в Украине недавно обновили перечень «красных» зон, определяемых по эпидемиологической ситуации в них. Новые границы «красных» зон начнут действовать с 17 августа.