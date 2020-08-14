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«Укрзализныця» обновила перечень «красных» станций, на которых не будут брать пассажиров, фото: Wikimedia Commons

«Укрзализныця» обновила перечень «красных» станций — коронавирус в Украине

14 авг 2020, 17:59
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«Укрзализныця» обновила перечень станций, на которых пассажиров не будут брать из-за ситуации с коронавирусной болезнью COVID-19.

Соответствующие ограничения начнут действовать с 17 августа, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Ограничения вводятся для таких станций:

  • Самбор (Львовская область);
  • Дубно (Ровенская область);
  • Клевань (Ровенская область).

Также из этих станций не будут продавать билеты шесть пар поездов:

  • № 98/97 Ковель — Киев;
  • № 49/50 Киев — Трускавец;
  • № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
  • № 231/232 Ивано-Франковск — Геническ;
  • № 217/218 Киев — Рахов;
  • № 743/744 Киев — Львов.

Отмечается, что пассажиры, которые хотят отказаться от поездки из-за прекращения приема пассажиров на этих станциях, могут вернуть билеты и получить полное возмещение их стоимости.


В начале августа «Укрзализныця» вводила ограничения для поездов, направлявшихся через Луцк и Тернополь, в связи с попаданием этих облцентров в «красную» зону. Впоследствии эти города исключили из «красной» зоны, поэтому режим движения поездов был изменен.

Напомним, в Украине недавно обновили перечень «красных» зон, определяемых по эпидемиологической ситуации в них. Новые границы «красных» зон начнут действовать с 17 августа.

Источник: Ракурс


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