«Укрзализныця» обновила перечень «красных» станций, на которых не будут брать пассажиров, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n142495-ukrzaliznycya-obnovila-perechen-krasnyh-stanciy-koronavirus-v-ukraine.html

Ракурс

«Укрзализныця» обновила перечень станций, на которых пассажиров не будут брать из-за ситуации с коронавирусной болезнью COVID-19.

Соответствующие ограничения начнут действовать с 17 августа, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Ограничения вводятся для таких станций:

Самбор (Львовская область);

Дубно (Ровенская область);

Клевань (Ровенская область).

Также из этих станций не будут продавать билеты шесть пар поездов:

№ 98/97 Ковель — Киев;

№ 49/50 Киев — Трускавец;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанск;

№ 231/232 Ивано-Франковск — Геническ;

№ 217/218 Киев — Рахов;

№ 743/744 Киев — Львов.

Отмечается, что пассажиры, которые хотят отказаться от поездки из-за прекращения приема пассажиров на этих станциях, могут вернуть билеты и получить полное возмещение их стоимости.

В начале августа «Укрзализныця» вводила ограничения для поездов, направлявшихся через Луцк и Тернополь, в связи с попаданием этих облцентров в «красную» зону. Впоследствии эти города исключили из «красной» зоны, поэтому режим движения поездов был изменен.

Напомним, в Украине недавно обновили перечень «красных» зон, определяемых по эпидемиологической ситуации в них. Новые границы «красных» зон начнут действовать с 17 августа.