Андрей Ермак. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n142494-otstavki-rukovodstva-cik-trebuet-ermak-smi.html

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Андрей Ермак, глава Офиса президента, требует отставки четырех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и главы органа из-за того, что они «люди Богдана».

Сегодня, 15 августа, в ОП пригласили главу ЦИК Олега Диденко, секретаря ЦИК Елену Гатауллину и еще трех членов органа для беседы с Ермаком. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

Во время встречи глава ОП Ермак требовал, чтобы все пятеро подали в отставку из-за того, что все они — «люди Богдана». Сообщается, что желание избавиться от ставленников бывшего главы Офиса президента — это личное желание президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь члены ЦИК отказались писать заявления об отставке из-за нехватки весомых причин.

В Офисе президента эту информацию опровергают. Там заявили, что никакой встречи не было, а ЦИК является полностью самостоятельным органом, поэтому подобное общение с членами ЦИК — невозможно.







Напомним, ранее мы сообщали, что бывший глава Офиса президента Андрей Богдан пострадал от умышленного поджога автомобиля. В поджоге своей «Теслы» Богдан обвинил власть.