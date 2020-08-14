Дело Гандзюк — херсонские депутаты решили не «сдавать» Мангера, фото — ФБ Мангера

https://racurs.ua/n142493-delo-gandzuk-hersonskie-deputaty-reshili-ne-sdavat-mangera-video.html

Ракурс

Владислава Мангера, фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк, защищают депутаты Херсонского областного совета.

14 августа на сессии депутаты выступили за беспристрастное судебное разбирательство дела в отношении своего председателя.

35 избранников из 43 присутствующих на сессии проголосовали за соответствующее решение — «О поддержке председателя областного совета Владислава Мангера».

Это решение областной совет направит в Генеральную прокуратуру Украины.

Перед началом пленарного заседания депутаты и присутствующие в зале посмотрели видеоролик, в котором рассказывается о деятельности Мангера в должности председателя Херсонского областного совета.

Депутатский корпус требует честного, законного и справедливого суда! — говорится в фильме, который также разместили на официальных веб-ресурсах органа самоуправления.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд арестовал его с возможностью выхода под залог. Мангер внес 2,5 млн грн.

В июне 2019 года пятерых непосредственных исполнителей нападения осудили на различные тюремные сроки. В январе 2020 года в Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета. Впоследствии его экстрадировали в Украину. Следователи считают Левина ключевой фигурой, которая связывает исполнителей и заказчиков нападения на Гандзюк.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия, но активисты заявили, что считают преждевременной передачу дела Гандзюк в суд, поскольку правоохранители не завершили проведение всех следственных действий.

11 июня Мангеру вручили постановление о возобновлении предварительного расследования и 19 июня Печерский райсуд Киева арестовал его до 28 июля. Впоследствии арест продлили до 11 сентября.