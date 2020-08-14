Справа Гандзюк — херсонські депутати вирішили не «здавати» Мангера, фото — ФБ Мангера

https://racurs.ua/ua/n142493-sprava-gandzuk-hersonski-deputaty-vyrishyly-ne-zdavaty-mangera-video.html

Ракурс

Владислава Мангера, фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк, захищають депутати Херсонської обласної ради.

14 серпня на сесії депутати виступили за неупереджений судовий розгляд справи щодо свого голови.

35 обранців громади із 43 присутніх на сесії проголосували за відповідне рішення — «Про підтримку голови обласної ради Владислава Мангера».

Це рішення обласна рада направить до Генеральної прокуратури України.

Перед початком пленарного засідання депутати та присутні у залі переглянули відеоролик, у якому розповідається про діяльність Мангера на посаді голови Херсонської обласної ради.

Депутатський корпус вимагає чесного, законного та справедливого суду! — йдеться у фільмі, який також розмістили на офіційних веб-ресурсах органу самоврядування.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд арештував його з можливістю виходу під заставу. Мангер вніс 2,5 млн грн.

У червні 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на різні тюремні строки. У січні 2020 року в Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради. Згодом його екстрадували в Україну. Слідчі вважають Левіна ключовою фігурою, яка пов’язує виконавців і замовників нападу на Гандзюк.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства, але активісти заявили, що вважають передчасною передачу справи Гандзюк до суду, оскільки правоохоронці не завершили проведення усіх слідчих дій.

11 червня Мангеру вручили постанову про відновлення досудового розслідування і 19 червня Печерський райсуд Києва арештував його до 28 липня. Згодом арешт продовжили до 11 вересня.