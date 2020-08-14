Бронетранспортер БТР-4Е, фото: «Укроборонпром»

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Міноборони отримало партію з чотирьох бронетранспортерів БТР-4Е від Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені Морозова.

Відтак завершено контракт на виготовлення загалом 45 таких бронетранспортерів, повідомляє прес-служба держконцерну «Укроборонпром».

Зазначається, що контракт на БТР-4Е завершено із випередженням графіку попри заходи, які вживаються в Україні у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Термін дії цього контракту завершувався 31 серпня 2020 року. Першу партію БТР-4Е за цим контрактом — 12 бронетранспортерів — передали Міноборони у грудні 2019 року.

Частина БТР-4Е прямують до Києва, де візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності. У держконцерні також зазначають, що невдовзі першу партію машин отримає Нацгвардія.

Бронетранспортер БТР-4Е — це суто українська розробка, покликана замінити радянські бронетранспортери. Бойове хрещення БТР-4Е відбулося в червні 2014 року в районі міста Слов’янська Донецької області в межах Антитерористичної операції.

Нагадаємо, контракт на виготовлення близько півсотні нових бронетранспортерів БТР-4Е було укладено у 2016 році, він мав завершитися у червні 2019 року. Проте через закупівлю виробником непідходящої сталі контракт було зірвано. Згодом термін дії контракту продовжили.