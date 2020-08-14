Бронетранспортер БТР-4Е, фото: «Укроборонпром»

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Минобороны получило партию из четырех бронетранспортеров БТР-4Е от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова.

Таким образом, завершен контракт на изготовление в целом 45 таких бронетранспортеров, сообщает пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».

Отмечается, что контракт на БТР-4Е завершен с опережением графика, несмотря на меры, принимаемые в Украине в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

Срок действия этого контракта завершался 31 августа 2020 года. Первую партию БТР-4Е по этому контракту — 12 бронетранспортеров — передали Минобороны в декабре 2019 года.

Часть БТР-4Е направляются в Киев, где примут участие в торжествах по случаю Дня Независимости. В госконцерне также отмечают, что вскоре первую партию машин получит Нацгвардия.

Бронетранспортер БТР-4Е — это исключительно украинская разработка, призванная заменить советские бронетранспортеры. Боевое крещение БТР-4Е произошло в июне 2014 года в районе города Славянска Донецкой области в рамках Антитеррористической операции.

Напомним, контракт на изготовление около полусотни новых бронетранспортеров БТР-4Е был заключен в 2016 году, он должен был завершиться в июне 2019 года. Однако из-за закупки производителем неподходящий стали контракт был сорван. Впоследствии срок действия контракта продлили.