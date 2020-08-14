Об ужасных последствиях взрыва в Бейруте отчитались в ООН

Взрыв в Бейруте. Фото: Украинская правда

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Взрыв в Бейруте, столице Ливана, привел к гибели 178 человек и почти 6 тыс. местных жителей получили травмы. Взрыв разрушил город и заставил правительство уйти в отставку.

По информации ООН, более 30 человек пропали без вести из-за взрыва. Об этом говорится в отчете агентства ООН по гуманитарным вопросам, передает Al Arabiya.

Во время взрыва были повреждены шесть больниц, а также более 20 мелких клиник в разных районах ливанской столицы. По предварительной оценке, в радиусе 15 км от взрыва только половина всех медучреждений продолжает полностью функционировать, а почти 40% получили умеренные и тяжелые повреждения и нуждаются в реконструкции.

Кроме того, из-за взрыва в Бейруте было повреждено более 120 школ, в которых учатся почти 50 тыс. учеников. Почти 1 тыс. жилых домов получили серьезные повреждения, в общем повреждено жилье более 170 тыс. жителей Бейрута.

Несмотря на то, что взрыв вызвал повреждения элеваторов в порту, дефицита пищи не ожидается. На сегодня порт Бейрута загружен на 30%, а порт Триполи на севере страны — на 70%. Это позволяет и в дальнейшем поставлять продукты питания и продовольственные товары. ООН готова выделить Бейруту трехмесячный запас муки и зерна.

Напомним, 4 августа произошел взрыв в порту Бейруте, который разрушил половину города. Власти Ливана считают, что взрыв в столице мог произойти из-за халатности и бездействия в хранении взрывоопасных материалов.