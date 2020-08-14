Погода в Украине 15 августа. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 15 августа ожидается прохладная и преимущественно солнечная, возможна переменная облачность. Температура воздуха прогреется до +27° в южных регионах страны, а на западе температурные столбики поднимутся до +26°. Дожди с грозами синоптики прогнозируют в западных областях, в других регионах без осадков.

Днем столбики термометров покажут 20−27° выше нуля. Ночью температура будет значительно отличаться от региона к региону — 9−18° выше нуля. Ветер обещают северо-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 15 августа будет прохладной, возможна переменная облачность. Ночью воздух прогреется до 11−13° тепла, а днем ​​- 21−23° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется солнечная, без осадков. Температура воздуха ночью составит 10−12° тепла, днем ​​20−22° выше нуля.

Погодные условия в Одессе в субботу ожидаются комфортные и в меру прохладные, без осадков. Температура воздуха ночью будет 16−18° тепла, а днем ​​- 22−24° выше нуля.

Погода во Львове завтра будет дождливая и освежающе прохладная. Синоптики ожидают грозы. Температурные показатели будут следующими: ночью 11−13° тепла, а днем ​​- 24−26° выше нуля.

Погода в Карпатах 15 августа прогнозируется умеренно теплая и с осадками. Столбики термометров в темное время суток покажут 15−17° тепла, а днем ​​24−26° тепла по Цельсию.







Геомагнитная обстановка в Украине 15 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.





Напомним, ранее мы сообщали, что Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на август.