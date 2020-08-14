SpaceX строит свою сеть спутникового интернета Starlink, фото: 3DNews

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Ракурс

Скорость глобального спутникового интернета Starlink, который создает компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX, проверили во время бета-тестирования.

Поскольку спутниковая сеть Starlink еще находится в процессе создания, программа бета-тестирования Starlink ограничена севером США и южными территориями Канады. В ней участвует ограниченное количество участников, сообщает издание FreeNews.

Бета-тестирование показало, что скорость загрузки данных от Starlink составляет от 35,5 до 60,2 Мбит/с, скорость выгрузки данных — в диапазоне от 4,6 до 17,7 Мбит/с. То есть, эти показатели можно сравнить с обычным стационарным оптоволоконным интернетом и современным высокоскоростным мобильным интернетом.

А вот средняя задержка по итогам серии тестов составляла около 30−40 миллисекунд, в отдельных случаях достигая 90 миллисекунд. Это хуже, чем может обеспечить привычный сегодня оптоволоконный интернет, однако сопоставимо с показателями мобильного интернета последних поколений.

Для спутникового интернета это очень хорошие результаты, особенно учитывая, что сеть Starlink еще строится. SpaceX обещает, что после полного запуска система Starlink обеспечит скорость до 1 Гбит/с с задержками от 25 до 35 миллисекунд.

Во сколько именно пользователю обойдется стоимость терминала доступа к Spacelink и сколько придется платить ежемесячно, пока не известно. Эксперты считают, что доступ к системе обойдется примерно в 100 долл. США в месяц.

В США и Канаде Starlink должен заработать уже к концу этого года, а полноценное развертывание сети по всему миру намечено на середину 2020-х годов. Сейчас SpaceX запустила 600 спутников, но в целом у компании есть разрешение на 42 тыс. спутников.

Напомним, в прошлом году американские астрономы выразили обеспокоенность, что спутники Starlink будут мешать наблюдению за звездами.