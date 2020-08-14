SpaceX будує свою мережу супутникового інтернету Starlink, фото: 3DNews

https://racurs.ua/ua/n142489-shvydkist-internetu-vid-ilona-maska-vymiryaly-pid-chas-beta-testuvannya-vrajauchi-rezultaty.html

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Швидкість глобального супутникового інтернету Starlink, який створює компанія американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX, перевірили під час бета-тестування.

Оскільки супутникова мережа Starlink ще перебуває в процесі створення, програма бета-тестування Starlink обмежена північчю США і південними територіями Канади. У ній бере участь обмежена кількість учасників, повідомляє видання FreeNews.

Бета-тестування показало, що швидкість завантаження даних від Starlink становить від 35,5 до 60,2 Мбіт/с, швидкість вивантаження даних — в діапазоні від 4,6 до 17,7 Мбіт/с. Тобто, ці показники можна порівняти зі звичайним стаціонарним оптоволоконним інтернетом та сучасним високошвидкісним мобільним інтернетом.

А от середня затримка за підсумками серії тестів становила близько 30−40 мілісекунд, в окремих випадках досягаючи 90 мілісекунд. Це гірше, ніж може забезпечити звичний сьогодні оптоволоконний інтернет, проте співставно з показниками мобільного інтернету останніх поколінь.

Для супутникового інтернету це дуже хороші результати, особливо враховуючи, що мережа Starlink ще будується. SpaceX обіцяє, що після повного запуску система Starlink забезпечить швидкість до 1 Гбіт/с із затримками від 25 до 35 мілісекунд.

У скільки саме користувачеві обійдеться вартість терміналу доступу до Spacelink та скільки доведеться сплачувати щомісяця, наразі не відомо. Експерти вважають, що доступ до системи обійдеться приблизно в 100 дол. США на місяць.

У США і Канаді Starlink має запрацювати вже до кінця цього року, а повноцінне розгортання мережі по всьому світу намічено на середину 2020-х років. Наразі SpaceX запустила 600 супутників, проте загалом у компанії є дозвіл на 42 тис. супутників.

Нагадаємо, торік американські астрономи висловили занепокоєння, що супутники Starlink заважатимуть спостереженню за зорями.