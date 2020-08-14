Возвращение легенды — Титушко получил должность вице-президента в федерации

https://racurs.ua/n142488-vozvraschenie-legendy-titushko-poluchil-doljnost-vice-prezidenta-v-federacii.html

Ракурс

Вадим Титушко назначен на должность вице-президента UFMMA в Киевской области.

Спортсмен смешанных единоборств стал известен во время событий Евромайдана 2013−2014 годов.

О назначении 27-летнего спортсмена 14 августа сообщила Фейсбук-страница Белоцерковской федерации смешанных единоборств.

После того, как об этом написали несколько блогеров, информация исчезла со страницы.

Термин «титушка» появился в мае 2013 года. На акции «Вставай, Украина» спортсмен из Белой Церкви, мастер рукопашного боя Титушко избил журналистов Ольгу Сницарчук и Влада Соделя. Они пошли с нападающим на мировое соглашение и Титушко получил по решению суда три года условно.

Участие в группе оплаченных бойцов для противодействия оппозиционерам на акции Вадим объяснял тем, что «у спортсменов нет денег, а тренироваться надо».

Впоследствии Титушко рассказывал, что в период Майдана якобы помогал революционерам — рубил дрова, стоял на блокпосту на трассе. Он заявлял, что осуждает действия «Беркута» в Киеве и извинялся за свои действия на акции 2013 года.

В 2015 году Титушко рассказывал в интервью, что помогает президенту белоцерковской федерации рукопашного боя тренировать детей. Он планировал получить второе высшее образование, учиться дальше в Киеве или Харькове на юриста или в университете физкультуры и спорта, открывать свой бизнес.

Впоследствии стало известно, что Вадим и дальше занимается спортом и работает руководителем отдела физической охраны в одном из охранных агентств Киева.

Титушко объявляли в розыск в августе 2018 года. Его подозревали в совершении разбойных нападений в составе организованной группы. Впоследствии фамилия спортсмена исчезла из списка разыскиваемых лиц.