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Ракурс
Президент Украины. Фото: ZIK

Зеленский не дает покоя фурам — чего требует президент

14 авг 2020, 16:01
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Владимир Зеленский, президент Украины требует срочно организовать взвешивание габаритного транспорта на дорогах.

Такое решение он обосновывает разрушением дорожного покрытия под весом грузовиков из-за жары. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил о ситуации с перегрузкой дорог. Он рассказал, что сейчас в шести областях Украины температура превышает 28˚С. Из-за такой жары асфальтовое покрытие начинает разрушаться под весом фур, вследствие чего полиция ограничила движение такого транспорта в дневное время.

В свою очередь президент Владимир Зеленский назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал срочно начать взвешивание грузовиков.

Сейчас уже проведен соответствующий тендер, а к концу года на всех автодорогах Украины появятся 54 новых автоматических комплексов габаритно-весового контроля.


Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский, президент Украины, назвал водителей-дальнобойщиков «засранцами» из-за того, что они ищут обходные пути для проезда с перегруженными фурами по украинским дорогам.

После этого группу дальнобойщиков в мессенджере Viber не заблокировали. Теперь правоохранители следят за тем, о чем общаются участники группы, и планируют лучше изучить методы, к которым прибегают дальнобойщики, чтобы не проходить весовой контроль.

Источник: Ракурс


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