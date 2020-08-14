Прогресс строительства метро на Виноградарь показал Кличко на видео

Метро на Виноградарь. Фото: Експрес онлайн

https://racurs.ua/n142486-progress-stroitelstva-metro-na-vinogradar-pokazal-klichko-na-video.html

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Метро на Виноградарь в Киеве продолжают строить. Вчера, 13 августа, там установили планшайбу на тунелепроходный комплекс, при помощи которого будут прокладывать туннели между новыми станциями метро и уже существующими.

Планшайба весит около 60 тонн, а ее диаметр — 6 м. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 14 августа.

Установили ее на комплекс «Галина», при помощи которого будут прокладывать туннели двух новых станций метро, — рассказал Кличко и показал видео установки этой планшайбы.

Мэр отметил, что ежемесячно комплекс будет проходить 200 м под землей, а первый туннель проложат через полгода. Открытие новых станций метро — «Мостицкой» и «Проспекта Правды» — запланировано на конец следующего года.

Отметим, новые станции будут располагаться на Сырецко-Печерской линии метро. Строительство метро на Виноградарь, как и на жилой массив Троещина, задумывалось еще в советские времена, однако реализовывать этот проект начали только в 2018 году — тогда был утвержден проект новых станций и началось их строительство.

Напомним, в апреле Кличко показывал, как идут работы по сборке проходческого комплекса немецкой компании Herrenknecht для прокладки тоннеля под новые станции на Виноградаре.