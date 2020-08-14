Прогрес будівництва метро на Виноградар показав Кличко на відео

Метро на Виноградар. Фото: Експрес онлайн

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Метро на Виноградар в Києві продовжують будувати. Вчора, 13 серпня, там встановили планшайбу на тунелепрохідний комплекс, за допомогою якого будуть прокладати тунелі між новими станціями метро і вже існуючими.

Планшайба важить близько 60 тонн, а її діаметр — 6 м. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 14 серпня.

Встановили її на комплекс «Галина», за допомогою якого будуть прокладати тунелі двох нових станцій метро, ​​— розповів Кличко і показав відео установки цієї планшайби.

Мер зазначив, що щомісяця комплекс буде проходити 200 м під землею, а перший тунель прокладуть через півроку. Відкриття нових станцій метро — «Мостицької» і «Проспекту Правди» — заплановано на кінець наступного року.

Зазначимо, нові станції будуть розташовуватися на Сирецько-Печерській лінії метро. Будівництво метро на Виноградар, як і на житловий масив Троєщина, планувалося ще в радянські часи, проте реалізовувати цей проект почали тільки в 2018 році — тоді було затверджено проект нових станцій і почалося їх будівництво.

Нагадаємо, в квітні Кличко показував, як йдуть роботи зі збірки прохідницького комплексу німецької компанії Herrenknecht для прокладки тунелю під нові станції на Виноградарі.