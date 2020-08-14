Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Метро на Виноградар. Фото: Експрес онлайн

Прогрес будівництва метро на Виноградар показав Кличко на відео

14 сер 2020, 15:42
999

Метро на Виноградар в Києві продовжують будувати. Вчора, 13 серпня, там встановили планшайбу на тунелепрохідний комплекс, за допомогою якого будуть прокладати тунелі між новими станціями метро і вже існуючими.

Планшайба важить близько 60 тонн, а її діаметр — 6 м. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 14 серпня.

Встановили її на комплекс «Галина», за допомогою якого будуть прокладати тунелі двох нових станцій метро, ​​— розповів Кличко і показав відео установки цієї планшайби.

Мер зазначив, що щомісяця комплекс буде проходити 200 м під землею, а перший тунель прокладуть через півроку. Відкриття нових станцій метро — «Мостицької» і «Проспекту Правди» — заплановано на кінець наступного року.


Зазначимо, нові станції будуть розташовуватися на Сирецько-Печерській лінії метро. Будівництво метро на Виноградар, як і на житловий масив Троєщина, планувалося ще в радянські часи, проте реалізовувати цей проект почали тільки в 2018 році — тоді було затверджено проект нових станцій і почалося їх будівництво.

Нагадаємо, в квітні Кличко показував, як йдуть роботи зі збірки прохідницького комплексу німецької компанії Herrenknecht для прокладки тунелю під нові станції на Виноградарі.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿