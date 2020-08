Лісова пожежа в США поширилася на 4 тис. 450 га. Займання виникло в Національному лісі Анхелес у Каліфорнії, зараз там проводиться евакуація жителів найближчих будинків.

Деякі райони в зоні ураження загорілися вперше з 1968 року. Про це повідомляє The Watchers.



I have never seen anything like this. The #LakeFire is moving fast toward Lake Hughes. It created a fire tornado on this hill and it’s sucking everything inside. @ABC7pic.twitter.com/PwzepwKHKp