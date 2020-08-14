Лісова пожежа у Каліфорнії. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n142485-masshtabna-lisova-pojeja-spalahnula-v-kaliforniyi-foto-i-video-styhiyi.html

Ракурс

Лісова пожежа в США поширилася на 4 тис. 450 га. Займання виникло в Національному лісі Анхелес у Каліфорнії, зараз там проводиться евакуація жителів найближчих будинків.

Деякі райони в зоні ураження загорілися вперше з 1968 року. Про це повідомляє The Watchers.



I have never seen anything like this. The #LakeFire is moving fast toward Lake Hughes. It created a fire tornado on this hill and it’s sucking everything inside. @ABC7pic.twitter.com/PwzepwKHKp — Veronica Miracle (@ABC7Veronica) August 13, 2020

Згідно зі звітом пожежної служби про подію, у результаті загоряння було зруйновано три будівлі, а під загрозою знищення перебувають домівки 5 тис. 420 осіб.



Deputies from Palmdale, Santa Clarita, Lancaster, Crescenta Vlly, Altadena & Malibu are out in full force helping residents of #LakeFire evacuate to safety.



Thank you to our partners @LACOFD@Angeles_NFpic.twitter.com/bk9HoseWlK — LA County Sheriffs (@LASDHQ) August 13, 2020

Пожежники заявили, що сухі зарості і крута місцевість стали чинниками, які посприяли виникненню пожежі. Точна причина пожежі ще не встановлена. Постраждалих і загиблих немає.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Сполучених Штатах Америки вибухи з пожежею відбулися на військово-морській базі в Сан-Дієго.

Загорівся десантний корабель USS Bonhomme Richard. На момент пожежі на борту корабля перебували майже 200 моряків і офіцерів.