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Лісова пожежа у Каліфорнії. Фото: Twitter

Масштабна лісова пожежа спалахнула в Каліфорнії — фото і відео стихії

14 сер 2020, 15:11
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Лісова пожежа в США поширилася на 4 тис. 450 га. Займання виникло в Національному лісі Анхелес у Каліфорнії, зараз там проводиться евакуація жителів найближчих будинків.

Деякі райони в зоні ураження загорілися вперше з 1968 року. Про це повідомляє The Watchers.

Згідно зі звітом пожежної служби про подію, у результаті загоряння було зруйновано три будівлі, а під загрозою знищення перебувають домівки 5 тис. 420 осіб.

Пожежники заявили, що сухі зарості і крута місцевість стали чинниками, які посприяли виникненню пожежі. Точна причина пожежі ще не встановлена. Постраждалих і загиблих немає.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Сполучених Штатах Америки вибухи з пожежею відбулися на військово-морській базі в Сан-Дієго.

Загорівся десантний корабель USS Bonhomme Richard. На момент пожежі на борту корабля перебували майже 200 моряків і офіцерів.


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