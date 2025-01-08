Лісові пожежі перекинулися на Лос-Анджелес

https://racurs.ua/ua/n202950-lisovi-pojeji-perekynulysya-na-los-andjeles-foto.html

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Масштабні лісові пожежі охопили місто Лос-Анджелес у Каліфорнії.

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Як пише «Голос Америки», горить ліс, полум’я також перекинулось на кілька житлових районів та передмістя. Стихія знищує територію на півночі та північному сході міста площею щонайменше 5 500 акрів (2 225 гектарів).

Усього зафіксовано чотири осередки загорянь. Найбільший — у районі Пасіфік-Палісейдс, де знаходяться резиденції світових знаменитостей.

Актор Джеймс Вудс запостив у соцмережах відео з пожежею біля свого будинку, який він із родиною був змушений залишити.

Нам вдалося успішно евакуюватися. На даний момент я не знаю, чи наш дім ще стоїть, але, на жаль, будинки на нашій маленькій вулиці вже ні, — написав він.

Актор запостив у мережі жахаюче відео пожежі в його околиці і повідомив про евакуацію дітей із кількох шкіл для молодших класів.

To all the wonderful people who’ve reached out to us, thank you for being so concerned. Just letting you know that we were able to evacuate successfully. I do not know at this moment if our home is still standing, but sadly houses on our little street are not. pic.twitter.com/xZjvsIg6Fg — James Woods (@RealJamesWoods) January 7, 2025 Нам пощастило, що пожежники та поліцейські відділи Лос-Анджелеса так добре виконують свою роботу. Ми в безпеці. У нашому районі є кілька початкових шкіл, громада докладала величезних зусиль для безпечної евакуації дітей, — написав Вудс у мережі Х.

Влада округу Лос-Анджелес оголосила про евакуацію 30 тис. жителів. Під загрозою опинились понад 13 тис. будівель.

Серед знаменитостей, які мають будинки в районі стихії, помешкання Адама Сендлера, Бена Аффлека, Тома Генкса, Стівена Спілберга.

Вогонь охопив каньйон Темескал, популярне серед туристів місце, а також знаменитий бульвар Сансет.

Частково згоріла школа для старшокласників Palisades Charter High School, яка була у зйомках голлівудських фільмів, зокрема фільму жахів «Керрі» (1976 року). Через пожежу на кіностудії також скасували дві прем'єри фільмів.

Дороги через великий наплив людей стали непроїзними. Чимало мешканців просто залишали автівки посеред вулиці. Це своєю чергою блокує проїзд «швидких» та пожежників. Рятувальники залучили бульдозер, щоб відсунути покинуті машини на узбіччя.

Станом на 8 січня понад 240 000 домогосподарств знеструмлено в окрузі Лос-Анджелес, повідомляє вебсайт PowerOutage.us.