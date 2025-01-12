Найдорожча лісова пожежа в історії Каліфорнії - кількість загиблих зросла

https://racurs.ua/ua/n203065-naydorojcha-lisova-pojeja-v-istoriyi-kaliforniyi-kilkist-zagyblyh-zrosla-foto-video.html

Ракурс

Кількість загиблих у пожежах Лос-Анджелесу зросла до 16 людей.

.

Пожежники все ще намагаються загасити вогонь. Очікують, що найближчими днями це стане ще складніше через сильні вітри та складні погодні умови.

Це буде найдорожча лісова пожежа в сучасній історії Каліфорнії, а також, швидше за все, найдорожча лісова пожежа в сучасній історії США, бо пожежі відбуваються в густонаселених районах навколо Лос-Анджелесу з одними з найцінніших об'єктів нерухомості в країні, — сказав головний метеоролог приватної фірми.

Наразі збитки від пожеж, які тривають з вівторка, оцінюють від $135 до $150 мільярдів. Наразі це найбільш руйнівні пожежі, які штат Каліфорнія бачив від 1932 року, відколи почали ввести облік.

Найбільша з бурхливих лісових пожеж, яка спустошила частину Лос-Анджелеса цього тижня, в суботу змінила напрям, що призвело до нових евакуацій і передислокації пожежних підрозділів.

Сильний вітер Санта-Ана, що викликав швидке поширення вогню, у п’ятницю ввечері послабшав. Але пожежа у районі Палісейдс на західній околиці міста тепер рухається у новому напрямку. Вогонь наближається до неохоплених раніше районів Брентвуд і передгір’ям долини Сан-Фернандо.

Чиновник пожежної охорони Каліфорнії Тодд Хопкінс повідомив журналістам на прес-конференції, що хоча 11% пожежі Палісейдс вже вдалося локалізувати, вона спалила понад 8900 гектарів).

Пожежа в Палісейдсі поширилася на район Мандевіль-Каньйон. Він також загрожує перекинутися на Брентвуд, престижний район, де мешкають знаменитості.

Тим часом, розпорядження про евакуацію по всьому району Лос-Анджелеса тепер поширюються на 153 000 жителів, а на ризик зазнають 57 000 будівель. Ще 166 тисяч жителів було попереджено про те, що їм, можливо, доведеться евакуюватися, розповів шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна.

Він додав, що його агенція направила 40 співробітників пошуково-рятувальної команди для спільної роботи з іншими агентствами, включаючи використання службових собак для пошуку останків жертв та допомоги у возз'єднанні розлучених сімей.