Лесные пожары в США распространились на 4 тыс. 450 га. Возгорание возникло в Национальном лесу Анхелес в Калифорнии, сейчас там проводится эвакуация жителей ближайших домов.

Некоторые районы в зоне поражения загорелись впервые с 1968 года. Об этом сообщает The Watchers.

I have never seen anything like this. The #LakeFire is moving fast toward Lake Hughes. It created a fire tornado on this hill and it’s sucking everything inside. @ABC7pic.twitter.com/PwzepwKHKp