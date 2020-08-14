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Ракурс
Лесной пожар в Калифорнии. Фото: Twitter

Масштабный лесной пожар разразился в Калифорнии — фото и видео стихии

14 авг 2020, 15:11
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Лесные пожары в США распространились на 4 тыс. 450 га. Возгорание возникло в Национальном лесу Анхелес в Калифорнии, сейчас там проводится эвакуация жителей ближайших домов.

Некоторые районы в зоне поражения загорелись впервые с 1968 года. Об этом сообщает The Watchers.

Между ближайшими городами закрыли дороги и призвали жителей эвакуироваться. За 20 минут пожара было выжжено около 20 га земли. Затем пожар разросся до 4 тыс. 250 га с нулевой степенью сдерживания.

Согласно отчету пожарной службы о происшествии, в результате пожара были разрушены три здания, а под угрозой уничтожения находятся дома 5 тыс. 420 человек.

Пожар в Калифорнии. Фото: Twitter


Пожарные заявили, что сухие заросли и крутая местность были факторами, которые поспособствовали возникновению пожара. Точная причина пожара еще не установлена. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Соединенных Штатах Америки взрывы с пожаром произошли на военно-морской базе в Сан-Диего. Загорелся десантный корабль USS Bonhomme Richard. На момент пожара на борту корабля находились около 200 моряков и офицеров.


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