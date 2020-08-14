Володимир Зеленський. Фото: ZIK

https://racurs.ua/ua/n142487-zelenskyy-ne-daie-spokou-furam-chogo-vymagaie-prezydent.html

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Володимир Зеленський, президент України, вимагає терміново організувати зваження габаритного транспорту.

Таке рішення він обґрунтовує руйнуванням дорожнього покриття під вагою через спеку. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що голова Національної поліції України Ігор Клименко доповів про ситуацію із запобіганням перевантаженню доріг. Він розповів, що наразі в шести областях України температура перевищує 28˚С. Через таку спеку асфальтне покриття починає руйнуватися під вагою фур, унаслідок чого в поліції обмежили рух такого транспорту в денний час.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський назвав ситуацію з перевантаженням фур неприпустимою та закликав терміново розпочати зваження вантажівок.

Наразі вже проведено відповідний тендер, а до кінця року на всіх автошляхах України з’являться нові 54 автоматичних комплекси габаритно-вагового контролю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський, президент України, назвав водіїв-далекобійників «засранцями» через те, що вони шукають шляхи для проїзду з перевантаженими фурами українськими дорогами.

Після цього групу далекобійників у месенджері Viber не заблокували. Тепер правоохоронці слідкують за тим, про що спілкуються учасники групи, та планують краще вивчити методи, до яких вдаються далекобійники, щоб не проходити ваговий контроль.