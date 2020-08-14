Вадим Тітушко отримав посаду віце-президента спортивної федерації

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Ракурс

Вадим Тітушко призначений на посаду віце-президента UFMMA у Київській області.

Спортсмен змішаних єдиноборств став відомим під час подій Євромайдану 2013−2014 років.

Про призначення 27-річного спортсмена 14 серпня повідомила Фейсбук-сторінка Білоцерківської федерації змішаних єдиноборств.

Після того, як про це написали декілька блогерів, інформація зникла зі сторінки.

Термін «тітушка» з’явився у травні 2013 року. На акції «Вставай, Україно» спортсмен із Білої Церкви, майстер рукопашного бою Тітушко побив журналістів Ольгу Сніцарчук і Влада Соделя. Вони пішли з нападником на мирову угоду, й Тітушко отримав за рішенням суду три роки умовно.

Участь у групі оплачених бійців для протидії опозиціонерам на акції Вадим пояснював тим, що «у спортсменів немає грошей, а тренуватися треба».

Згодом Тітушко розповідав, що в період Майдану допомагав революціонерам — рубав дрова, стояв на блокпосту на трасі. Він заявляв, що засуджує дії «Беркута» в Києві та шкодував і вибачався за свої дії на акції 2013 року.

У 2015 році, Тітушко розповідав в інтерв’ю, що допомагає президенту білоцерківської федерації рукопашного бою тренувати дітей. Він планував отримувати другу вищу освіту, вчитися далі в Києві чи Харкові на юриста або в університеті фізкультури і спорту, відкривати свій бізнес.

Згодом стало відомо, що Вадим надалі займається спортом та працює керівником відділу фізичної охорони в одному з охоронних агентств Києва.

Тітушка оголошували у розшук в серпні 2018 року. Його підозрювали у здійсненні розбійних нападів у складі організованої групи. Згодом прізвище спортсмена зникло із списку осіб, що розшукуються.