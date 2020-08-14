Погода в України 15 серпня. Фото: Pixabay

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Погода в Україні 15 серпня очікується прохолодна та переважно сонячна, можлива мінлива хмарність. Температура повітря прогріється до +27° в південних регіонах країни, а на заході температурні стовпчики піднімуться до +26°. Дощі з грозами синоптики прогнозують на заході, в інших регіонах без опадів.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 20−27° вище нуля. Вночі температура буде значно відрізнятися від регіону до регіону — 9−18° вище нуля. Вітер обіцяють північно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 15 серпня буде прохолодною, можлива мінлива хмарність. Вночі повітря прогріється до 11−13° тепла, а вдень — 21−23° вище нуля.

Погода в Харкові в найближчу добу прогнозується сонячна, без опадів. Температура повітря вночі складе 10−12° тепла, вдень 20−22° вище нуля.

Погодні умови в Одесі в суботу очікуються комфортні та прохолодні, без опадів. Температура повітря вночі буде 16−18° тепла, а вдень — 22−24° вище нуля.

Погода у Львові завтра буде дощова та прохолодна. Синоптики очікують на грози. Температурні показники будуть такими: уночі 11−13° тепла, а вдень — 24−26° вище нуля.

Погода в Карпатах 15 серпня прогнозується помірно тепла та з опадами. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 15−17° тепла, а вдень 24−26° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 15 серпня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на серпень.