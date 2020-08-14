Про жахливі наслідки вибуху у Бейруті відзвітувала ООН

Вибух у Бейруті. Фото: Українська правда

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Вибух у Бейруті, столиці Лівану, призвів до загибелі 178 осіб та майже 6 тис. місцевих жителів дістали травми. Вибух зруйнував місто та змусив уряд піти у відставку.

За інформацією ООН, понад 30 осіб зникли безвісти через вибух. Про це йдеться у звіті агентства ООН із гуманітарних питань, передає Al Arabiya.

Під час вибуху було пошкоджено шість лікарень, а також понад 20 дрібних клінік у різних районах ліванської столиці. За попередньою оцінкою, у радіусі 15 км від вибуху тільки половина всіх медзакладів продовжує повністю працювати, а майже 40% зазнали помірних та важких пошкоджень і потребують реконструкції.

Крім того, через вибух у Бейруті було пошкоджено понад 120 шкіл, у яких навчаються майже 50 тис. учнів. Майже 1 тис. жилих будинків зазнали серйозних пошкоджень, загалом пошкоджено житло понад 170 тис. жителів Бейруту.

Попри те, що вибух спричинив пошкодження елеваторів у порту, дефіциту їжі не очікується. На сьогодні порт Бейрута завантажений на 30%, а порт Триполі на півночі країни — на 70%. Це дає змогу і надалі доставляти харчові продукти та продовольчі товари. ООН готова виділити Бейруту тримісячний запас борошна та зерна.

Нагадаємо, 4 серпня стався вибух у порту Бейрута, який зруйнував половину міста. Влада Лівану вважає, що вибух у столиці міг статися через халатність та бездіяльність у зберіганні вибухонебезпечних матеріалів.