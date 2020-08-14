Андрій Єрмак. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n142494-vidstavky-kerivnyctva-cvk-vymagaie-iermak-zmi.html

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Андрій Єрмак, голова Офісу президента, вимагає відставки чотирьох членів Центральної виборчої комісії (ЦВК) та голови органу через те, що вони «люди Богдана».

Сьогодні, 15 серпня, в ОП запросили голову ЦВК Олега Діденка, секретаря ЦВК Олену Гатаулліну й ще трьох членів органу для бесіди з Єрмаком. Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела.

Під час зустрічі глава ОП Єрмак вимагав, щоб усі п’ятеро написали заяви про відставку через те, що всі вони — «люди Богдана». Повідомляється, що бажання позбутися ставлеників колишнього глави ОП — це особисте бажання президента України Володимира Зеленського.

Зі свого боку члени ЦВК відмовилися писати заяви про відставку через брак вагомих причин.



В Офісі президента цю інформацію спростовують. Там заявили, що ніякої зустрічі не було, а ЦВК є повністю самостійним органом, тому подібне спілкування з членами ЦВК — неможливе.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній голова Офісу президента Андрій Богдан постраждав від умисного підпалу автомобіля. У підпалі своєї «Тесли» Богдан звинуватив владу.