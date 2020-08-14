«Коронавирусные кредиты» выдали компаниям Коломойского в США

Игорь Коломойский. Фото: Новое время

https://racurs.ua/n142496-koronavirusnye-kredity-vydali-kompaniyam-kolomoyskogo-v-ssha.html

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Игорь Коломойский, украинский олигарх, смог получить кредитование от американского правительства для пяти своих компаний на сумму в 13,3 млн долл.

Деньги магнат получил для якобы сохранения рабочих мест из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на данные Министерства финансов США.

Компании CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group и Optima 777 стали одними из более 600 тыс. американских компаний, которым правительство одобрило кредит в размере не менее 150 тыс. долл. по программе для сохранения рабочих мест во время эпидемии коронавируса.

При этом 6 августа Министерство юстиции США подало жалобу на Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за отмывание миллионов долларов с украинского «ПриватБанка».

По информации Минюста, олигархи вместе со своими американскими союзниками Уриэль Лабери и Мардохеем Корфом, контролирующих компании CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group, и Optima 777 незаконно получили кредитование.

4 августа ФБР провело обыски в их офисах. В результате обысков ФБР никого не обвинил в преступлении, пока продолжается расследование.

В пресс-службе Корфа и Лабери отказались комментировать, сколько из принятых займов (13,3 млн долл.) получили их компании.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Игоря Коломойского в США подали гражданскую жалобу — американское Министерство юстиции требует конфискации имущества бизнесмена в штатах Техас и Кентукки.