«Коронавирусные кредиты» выдали компаниям Коломойского в США

«Коронавирусные кредиты» выдали компаниям Коломойского в СШАhttps://racurs.ua/n142496-koronavirusnye-kredity-vydali-kompaniyam-kolomoyskogo-v-ssha.htmlРакурс
Игорь Коломойский, украинский олигарх, смог получить кредитование от американского правительства для пяти своих компаний на сумму в 13,3 млн долл.
Деньги магнат получил для якобы сохранения рабочих мест из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на данные Министерства финансов США.
Компании CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group и Optima 777 стали одними из более 600 тыс. американских компаний, которым правительство одобрило кредит в размере не менее 150 тыс. долл. по программе для сохранения рабочих мест во время эпидемии коронавируса.
При этом 6 августа Министерство юстиции США подало жалобу на Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за отмывание миллионов долларов с украинского «ПриватБанка».
По информации Минюста, олигархи вместе со своими американскими союзниками Уриэль Лабери и Мардохеем Корфом, контролирующих компании CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group, и Optima 777 незаконно получили кредитование.
4 августа ФБР провело обыски в их офисах. В результате обысков ФБР никого не обвинил в преступлении, пока продолжается расследование.
В пресс-службе Корфа и Лабери отказались комментировать, сколько из принятых займов (13,3 млн долл.) получили их компании.
Напомним, ранее мы сообщали, что на Игоря Коломойского в США подали гражданскую жалобу — американское Министерство юстиции требует конфискации имущества бизнесмена в штатах Техас и Кентукки.