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Ракурс
Жан-Клод Ван Дамм. Фото: Кинопоиск

Ван Дамма запечатлели на съемках фильма в Киеве (ВИДЕО)

14 авг 2020, 18:39
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Жан-Клод Ван Дамм, известный голливудский актер, приехал в Киев для съемок в новом фильме Netflix «Последний наемник».

Жители города смогли запечатлеть на видео звезду боевиков во время съемочного процесса. Об этом сообщил Telegram-канал KIEVMAP.

Сообщается, что съемки фильма начались возле торгово-развлекательного центра «Космополит», который находится возле метро «Шулявская». Отмечается, что большинство сцен для фильма будут снимать в украинской столице. Вторую половину сцен будут доснимать в Париже.

По сценарию фильма, события разворачиваются во Франции, но Киев был выбран в качестве одной из локаций для съемки.


За съемки в Киеве отвечают международная кинокомпания Apple Tree и украинская компания Star Media, основателем которой является известный украинский продюсер Влад Ряшин. Съемки фильма в Киеве будут продолжаться вплоть до осени.

Напомним, что в Киеве для проведения съемок киноленты компании Netflix под названием The Last Mercenary предусмотрено перекрытие ряда дорог.


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