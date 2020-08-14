Жан-Клод Ван Дамм. Фото: Кинопоиск

https://racurs.ua/n142497-van-damma-zapechatleli-na-semkah-filma-v-kieve-video.html

Ракурс

Жан-Клод Ван Дамм, известный голливудский актер, приехал в Киев для съемок в новом фильме Netflix «Последний наемник».

Жители города смогли запечатлеть на видео звезду боевиков во время съемочного процесса. Об этом сообщил Telegram-канал KIEVMAP.





Сообщается, что съемки фильма начались возле торгово-развлекательного центра «Космополит», который находится возле метро «Шулявская». Отмечается, что большинство сцен для фильма будут снимать в украинской столице. Вторую половину сцен будут доснимать в Париже.

По сценарию фильма, события разворачиваются во Франции, но Киев был выбран в качестве одной из локаций для съемки.

За съемки в Киеве отвечают международная кинокомпания Apple Tree и украинская компания Star Media, основателем которой является известный украинский продюсер Влад Ряшин. Съемки фильма в Киеве будут продолжаться вплоть до осени.

Напомним, что в Киеве для проведения съемок киноленты компании Netflix под названием The Last Mercenary предусмотрено перекрытие ряда дорог.