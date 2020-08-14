Владимир Омелян, фото: «112 Украина»

https://racurs.ua/n142498-snijenie-tarifov-omelyanom-nabu-zavershilo-rassledovanie.html

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Материалы следствия переданы экс-министру для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд, сообщает пресс-служба НАБУ.

Это расследование касается принятого в 2017 году Омеляном приказа о снижении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. По мнению следствия, Омелян не имел полномочий для снижения одного из таких сборов — административного, который входит в доходную часть государственного бюджета, поэтому изменить его могла только Верховная Рада.

По мнению следствия, снижение этого тарифа Омеляном привело к недополучению госбюджетом в 2018 году 30,4 млн грн.

Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой, — подчеркивают в ведомстве.

Отмечается, что эти действия Омеляна квалифицированы по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса (издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшающего поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах).

Омельян в своем Фейсбуке уже прокомментировал эту новость. Он заявил, что снижение тарифов происходило «исключительно на выполнение соответствующих коллегиальных решений правительства» и заверил, что при этом была полностью соблюдена буква закона.

Экс-министр подчеркивает, что это первый случай, когда чиновника в Украине судят по ч. 2 ст. 211.

Фактически, теперь правительство и парламент будут парализованными. Любая дерегуляция или снижение налогового давления — автоматическое дело от НАБУ. Конечно, если вы — в оппозиции, — убежден экс-мининстр.

Напомним, в июне Омеляну в этом деле избрали меру пресечения — личное обязательство с ограничением передвижения по стране.