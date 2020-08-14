Росіяни-бородані координують силовиків Лукашенка, фото — ont.by

https://racurs.ua/ua/n142502-rosiyany-borodani-koordynuut-sylovykiv-lukashenka-pid-chas-biyni-v-bilorusi.html

Ракурс

Протести в Білорусі жорстоко придушували у перші дні після президентських виборів ОМОН і регулярні війська. Кадри з вулиць Мінська та регіонів шокували і нагадали українцям події Євромайдану.

Серед численних паралелей між українським та білоруським протестом, між діями Віктора Януковича і Олександра Лукашенка, є й особливо прикметна — участь Росії. Джерела «Ракурсу» в Мінську повідомили, що дії силовиків Лукашенка координуються кураторами, які, найімовірніше, є громадянами РФ.

Куратори на російських номерах

Наприклад, на територію 120-ї окремої механізованої бригади (район Уруччя, північно-східна частина Мінська) у ці дні постійно заїжджають мінівени на російських номерах, у місті розквартировано багато чоловіків, які носять бороди. 120-та гвардійська Рогачовська бригада — одне з найбільших з'єднань сухопутних військ збройних сил Білорусі.

Аналогічну ситуацію помітили в Бресті. Тут побільшало автомобілів на номерах Дагестану і Кабардино-Балкарії, а також на дипломатичних номерах.

У 99% випадків в них сидять здоровенні мужики, по двоє, троє, п’ятеро. Ймовірно — куратори, але точно не туристи. Російські військові вже давно тут. Давно планували, — розповідають джерела.

Типова картина у ці дні в Бресті — неподалік автобуса ОМОНу, за 300 метрів на парковці декілька годин поспіль стоїть бус на російських номерах, а поруч криються від людського ока декілька здорованів.

У місті не залишилося житла для оренди, при тому, що наразі літо і студенти ще не приїхали.

За інформацією наших джерел, до Мінська поступово вводяться підрозділи 103-ї окремої гвардійської повітряно-десантної бригади. Це з'єднання входить до складу Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил Білорусі. Навколо Мінська розгорнуті блокпости зі складу 5-ї окремої бригади ССО.

Цей підрозділ воював свого часу в Афганістані, Нагорному Карабаху, повідомлялося і про участь 5-ї ССО Білорусі у війні в Лівії.

«Бацька» платить за лояльність

Лукашенко задовго до виборів перестрахувався і щодо лояльності спецпризначенців до себе. 24 липня він приїхав в 5-у бригаду Сил спецоперацій з інспекційною поїздкою. Джерела повідомляють, що президент не тільки споглядав на нову форму і озброєння, але й обіцяв спецпризначенцям окремі виплати за лояльність.

Нібито йшлося про 5 тис. білоруських рублів кожному (приблизно 57 тис. грн). Інформація не афішувалася серед інших силових відомств країни. Одна з версій спостерігачів — Лукашенко може застосувати ССО на той випадок, коли йому відмовляться підкорятися частини КДБ.

Тим часом росЗМІ повідомили, що влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали напередодні виборів. Отож, екстрадиції в Україну найманців, які воювали за бойовиків так званих ДНР і ЛНР, очікувати вже не варто.