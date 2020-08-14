ЦВК призначила перші вибори до нових райрад

Перші вибори до нових райрад відбудуться 25 жовтня, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n142504-cvk-pryznachyla-pershi-vybory-do-novyh-rayrad.html

Ракурс

Вибори до 119 нових районних рад відбудуться у неділю, 25 жовтня 2020 року.

Центральна виборча комісія (ЦВК) сьогодні, 14 серпня, ухвалила відповідне рішення. Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Це рішення ухвалене у зв’язку з підтриманою Верховною Радою 17 липня постановою «Про утворення та ліквідацію районів», яка передбачає скорочення кількості районів в Україні вчетверо — з 490 до 136, шляхом їх укрупнення. Ця постанова набрала чинності 19 липня.

8 серпня ЦВК за рекомендацією штабу Операції об'єднаних сил ухвалила рішення про скасування місцевих виборів у 18 громадах, розташованих вздовж лінії фронту на Донбасі.

Нагадаємо, колишній очільник Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль нещодавно подав до суду позов, у якому просить скасувати постанову Верховної Ради про зменшення кількості районів в Україні. На його думку, ця постанова суперечить законодавству та Конституції.