Месси решил уйти из «Барселоны» — что случилось

Лионель Месси. Фото: Sportbox

https://racurs.ua/n142525-messi-reshil-uyti-iz-barselony-chto-sluchilos.html

Ракурс

Лионель Месси, суперзвезда футбольного клуба «Барселона», решил уйти из клуба после масштабного поражения команды и позорного вылета из Лиги чемпионов.

Футболист заявил, что крайне недоволен решениями руководства футбольного клуба. Об этом сообщает Cadena Cope.

Звезда футбола заявил, что отказывается продлевать контакт, который заканчивается следующим летом. Сообщается, что Месси может пересмотреть свое решение только тогда, когда произойдут кардинальные изменения в руководстве клуба.

На Месси уже начали охотиться клубы-конкуренты «Барселоны». Звездного футболиста в своем составе хочет видеть итальянский клуб «Интер». Сейчас ему предлагают 260 млн евро за контракт на четыре года.

Отметим, что в первом тайме встречи «Барселона-Бавария» счет уже был разгромным для каталонцев 4: 1. Второй тайм закончился со счетом — 8: 2 в пользу «Баварии». Такое поражение ошеломило Месси, который играет в каталонском клубе с 2000 года.

Лионель Месси — аргентинский футболист, плеймейкер, нападающий. Рекордсмен по количеству забитых мячей в составе сборной Аргентины и каталонской «Барселоны». Месси отличается технической игрой и высокой результативностью. Один из самых одаренных и талантливых атакующих полузащитников современности. В 2012 журнал «Тайм» внес его в список «100 самых влиятельных людей мира».

Напомним, ранее мы сообщали, что стали известны итоги жеребьевки ¼ и ½ финала Лиги чемпионов объявила УЕФА.