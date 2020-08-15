Мессі вирішив піти з «Барселони» — що сталося

Ліонель Мессі. Фото: Sportbox

https://racurs.ua/ua/n142525-messi-vyrishyv-pity-z-barselony-scho-stalosya.html

Ракурс

Ліонель Мессі, суперзірка футбольного клубу «Барселона», вирішив піти з клубу після нищівної поразки команди та вильоту з Ліги чемпіонів.

Футболіст заявив, що вкрай незадоволений рішеннями керівництва футбольного клубу. Про це повідомляє Cadena Cope.

Зірка футболу заявив, що відмовляється подовжувати контакт, який закінчується наступного літа. Повідомляється, що Мессі може переглянути своє рішення лише тоді, коли відбудуться кардинальні зміни в керівництві клубу.

На Мессі вже почали полювати клуби-конкуренти «Барселони». Зіркового футболіста у своєму складі хоче бачити італійський клуб «Інтер». Наразі йому пропонують 260 млн євро за контракт на чотири роки.

Наголосимо, що в першому таймі зустрічі «Барселона-Бавария» рахунок уже був розгромним для каталонців 4:1. Другий тайм закінчився із нищівним рахунком — 8:2 на користь «Баварії». Така поразка приголомшила Мессі, який грає в каталонському клубі з 2000 року.

Ліонель Мессі — аргентинський футболіст, плеймейкер, нападник. Рекордсмен за кількістю забитих м’ячів у складі збірної Аргентини та каталонської «Барселони». Мессі відрізняється технічною грою та високою результативністю. Один із найобдарованіших і найталановитіших атакувальних півзахисників сучасності. У 2012 журнал «Тайм» вніс його до списку «100 найвпливовіших осіб світу».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підсумки жеребкування ¼ і ½ фіналу Ліги чемпіонів оголосила УЄФА.