Український прапор. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n142524-ukrayinskyy-prapor-zamayoriv-nad-okupovanym-krymom-foto-video.html

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Прапор України запустили в повітря на межі з окупованим Кримом. Активісти приурочили запуск прапора до Дня державного прапора, який будуть відзначати 23 серпня.

За прогнозами активістів, прапор має облетіти увесь Кримський півострів. Про це повідомляє колишній політв’язень Володимир Балух у Facebook.





Повідомляється, що розмір прапора становить приблизно 25 метрів. Він має облетіти територію всього анексованого півострова та бути світлим посланням для українців, що проживають у Криму.





Користувачі соцмереж відреагували позитивно на запуск прапора. Вони висловили захват та вважають, що така акція вкотре нагадає, що Крим — це Україна.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меджліс кримськотатарського народу вимагав скасувати закриття кордонів із Кримом через коронавірус. На думку представників кримськотатарського народу, закриття кордонів не дозволить повернутися кримчанам з окупованого півострова.