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Флаг Украины. Фото: 24 канал

Украинский флаг взвился над оккупированным Крымом (ФОТО, ВИДЕО)

15 авг 2020, 18:20
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Флаг Украины запустили в воздух на границе с оккупированным Крымом. Активисты приурочили акцию ко Дню государственного флага, который будут отмечать 23 августа.

По прогнозам активистов, он должен облететь весь Крымский полуостров. Об этом сообщает бывший политзаключенный Владимир Балух в Facebook.

Украинский флаг на шариках. Фото: Facebook

Сообщается, что размер флага составляет примерно 25 метров. Главная цель запуска — облететь весь аннексированный полуостров и быть светлым посланием для украинцев, которые проживают в Крыму.


Пользователи соцсетей отреагировали положительно на запуск флага. Они восторженно комментировали событие и считают, что такая акция еще раз напомнит, что Крым — это Украина.

Реакция соцсетей. Скриншот: Ракурс

Напомним, ранее мы сообщали, что Меджлис крымскотатарского народа требовал отменить закрытие границ с Крымом из-за коронавируса. По мнению представителей крымскотатарского народа, закрытие границ не позволит крымчанам вернуться с оккупированного полуострова.

Источник: Ракурс


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