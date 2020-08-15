Флаг Украины. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n142524-ukrainskiy-flag-vzvilsya-nad-okkupirovannym-krymom-foto-video.html

Ракурс

Флаг Украины запустили в воздух на границе с оккупированным Крымом. Активисты приурочили акцию ко Дню государственного флага, который будут отмечать 23 августа.

По прогнозам активистов, он должен облететь весь Крымский полуостров. Об этом сообщает бывший политзаключенный Владимир Балух в Facebook.







Сообщается, что размер флага составляет примерно 25 метров. Главная цель запуска — облететь весь аннексированный полуостров и быть светлым посланием для украинцев, которые проживают в Крыму.

Пользователи соцсетей отреагировали положительно на запуск флага. Они восторженно комментировали событие и считают, что такая акция еще раз напомнит, что Крым — это Украина.







Напомним, ранее мы сообщали, что Меджлис крымскотатарского народа требовал отменить закрытие границ с Крымом из-за коронавируса. По мнению представителей крымскотатарского народа, закрытие границ не позволит крымчанам вернуться с оккупированного полуострова.