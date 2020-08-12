Двойник Верки Сердючки. Фото: Сириус

https://racurs.ua/n142400-dvoyniki-ukrainskih-zvezd-razvlekaut-okkupantov-v-krymu-video.html

Ракурс

На гастролях в оккупированном Крыму выступают двойники украинских эстрадных исполнителей.

Двойники используют сценические образы, фонограммы и костюмы украинских артистов. Об этом сообщил активист Михаил Батрак на своей странице в Facebook.





На видео дали концерт двойники Верки Сердючки, Оли Поляковой, Насти Каменской и Светланы Лободы.





Активист пожаловался на то, что оккупанты используют творчество знаменитостей в коммерческих целях без их согласия. Несмотря на такое нарушение авторских прав, привлечь их к ответственности не получится ни по украинскому законодательству, ни по российскому.

Напомним, ранее мы сообщали, что дать концерт в Украине побоялась российская певица, выступавшая в Крыму. Причинами отмены концертов певица назвала продление карантина и закрытую граница между Украиной и Россией.