«Слуги» объявили дату выдвижения кандидатов в мэры областных центров, фото — Рубрика

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Ракурс

К местным выборам готовятся в «Слуге народа». Партия объявит кандидатов на местные выборы в областных центрах 29 августа. В этот день в Киеве состоится съезд СН.

О таком решении Высшего совета партии сообщила в Фейсбук нардеп Евгения Кравчук. Она считает избрание этой даты символическим решением, поскольку в 2019 году 29 августа заработал парламент нового созыва, в котором у СН сформировалась монобильшисть.

На съезде «слуги» обещают принять решение об участии в местных выборах, покажут программу партии и список кандидатов на должности мэров областных центров. Кроме того, съезд выдвинет кандидата в народные депутаты на довыборах в округе № 208 на Черниговщине.

Напомним, что в июле СН определилась с кандидатом на должность мэра Киева. Им стала нардеп Ирина Верещук.