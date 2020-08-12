«Слуги» оголосили дату висунення кандидатів у мери обласних центрів, фото — Рубрика

https://racurs.ua/ua/n142399-slugy-ogolosyly-datu-vysunennya-kandydativ-u-mery-oblasnyh-centriv.html

Ракурс

До місцевих виборів готуються в «Слузі народу». Партія оголосить кандидатів на місцеві вибори в обласних центрах 29 серпня. Того дня у Києві відбудеться з’їзд СН.

Про таке рішення Вищої ради партії повідомила у Фейсбук нардеп Євгенія Кравчук. Вона вважає обрання дати символічним кроком, оскільки у 2019 році 29 серпня запрацював парламент нового скликання, в якому у СН сформувалася монобільшість.

На з’їзді «слуги» обіцяють схвалити рішення про участь у місцевих виборах, покажуть програму партії і список кандидатів на посади мерів обласних центрів. Крім того, з‘їзд висуне кандидата у народні депутати на довиборах в окрузі № 208 на Чернігівщині.

Нагадаємо, що у липні СН визначилася із кандидатом на посаду мера Києва. Ним стала нардеп Ірина Верещук.