Укрзализниця. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142398-znyjky-do-40-na-kvytky-vvela-ukrzaliznycya-yak-nymy-skorystatysya-infografika.html

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«Укрзалізниця» пропонує економити на квитках пасажирам поїздів «Інтерсіті +".

У компанії переглянули програму лояльності, і тепер мандрівники можуть отримати знижку на квитки до 40%. Про це повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Зазначається, що для вагонів першого класу вже діє нова програма лояльності. Тепер квиток коштує дешевше, якщо його купити заздалегідь. Так, квитки, які куплені за 90−30 діб до відправлення поїзда будуть коштувати на 40% дешевше.

При ранньому бронюванні пасажири поїзда зможуть економити від 10% до 40% від вартості квитка. За 90−30 діб до дати відправлення поїзда знижка складе 40%, а за 24−15 діб до відправлення вона знизиться до 10%.







Знижка діє тільки на поїздки по Україні і нараховується тільки на плацкартну частину квитка.

У компанії також зазначили, що квитки за кілька діб до відправлення, навпаки, подорожчають. Їх вартість зросте на 10% у порівнянні зі звичайною, а за добу до виїзду — на 15%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Укрзалізниця» розробила програму підвищення безпеки перевезень в пасажирських поїздах з метою викорінення криміногенних проявів та правопорушень під час перевезення громадян.