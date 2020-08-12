Укрзализныця. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142398-skidki-do-40-na-bilety-vvela-ukrzaliznycya-kak-imi-vospolzovatsya-infografika.html

Ракурс

«Укрзализныця» предлагает экономить на билетах пассажирам поездов «Интерсити+".

В компании пересмотрели программу лояльности, и теперь путешественники могут получить скидку на билеты до 40%. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».



Отмечается, что для вагонов первого класса уже действует новая программа лояльности. Теперь билет выходит дешевле, если его купить заранее. Так, билеты, которые куплены за 90−30 суток до отправления поезда будут стоить значительно дешевле.

При раннем бронировании пассажиры поезда смогут экономить от 10% до 40% от стоимости билета. Отмечается, что за 90−30 суток до даты отправления поезда скидка составит 40%, а за 24−15 суток до отправления она снизится до 10%.





Скидка действует только на поездки по Украине и начисляется только на плацкартную часть билета.

В компании также отметили, что билеты за несколько суток до отправления, напротив, подорожают. За несколько суток до отправления их стоимость вырастет на 10% выше обычной, а за сутки до выезда — на 15%.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Укрзализныця» разработала программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах с целью искоренения криминогенных проявлений и правонарушений при перевозке граждан.