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Укрзализныця. Фото: Pixabay

Скидки до 40% на билеты ввела «Укрзализныця» — как ими воспользоваться (ИНФОГРАФИКА)

12 авг 2020, 17:16
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«Укрзализныця» предлагает экономить на билетах пассажирам поездов «Интерсити+".

В компании пересмотрели программу лояльности, и теперь путешественники могут получить скидку на билеты до 40%. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Отмечается, что для вагонов первого класса уже действует новая программа лояльности. Теперь билет выходит дешевле, если его купить заранее. Так, билеты, которые куплены за 90−30 суток до отправления поезда будут стоить значительно дешевле.

При раннем бронировании пассажиры поезда смогут экономить от 10% до 40% от стоимости билета. Отмечается, что за 90−30 суток до даты отправления поезда скидка составит 40%, а за 24−15 суток до отправления она снизится до 10%.

Скидки в Укрзализныце. Инфографика: пресс-служба перевозчика

Скидка действует только на поездки по Украине и начисляется только на плацкартную часть билета.


В компании также отметили, что билеты за несколько суток до отправления, напротив, подорожают. За несколько суток до отправления их стоимость вырастет на 10% выше обычной, а за сутки до выезда — на 15%.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Укрзализныця» разработала программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах с целью искоренения криминогенных проявлений и правонарушений при перевозке граждан.

Источник: Ракурс


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