Леонид Кравчук, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n142397-kravchuk-nashel-zamenu-osobomu-statusu-donbassa.html

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Леонид Кравчук, первый президент Украины, а с недавних пор — глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), предлагает ввести новую формулировку вместо «особого статуса» Донбасса.

По мнению Кравчука, формулировка «особый режим административного управления» больше соответствует тем реформам местного самоуправления, которые происходят в Украине, а также уже принятым законам. Об этом он заявил в интервью телеканалу «ДОМ».

А если ставится задача этот вопрос внести в Конституцию, как иногда мы слышим со стороны России, то это сейчас нереально, — добавил первый президент.

Украинскую делегацию в ТКГ Кравчук возглавил в конце июля, согласно соответствующему указу действующего президента Украины Владимира Зеленского. До него эту должность занимал второй президент Украины Леонид Кучма.

Напомним, Зеленский недавно рассказал, почему именно Кравчук стал новым главой ТКГ.