Судья Павел Вовк. Фото: Закон и бизнес

https://racurs.ua/n142396-povestki-na-dopros-vruchili-vovku-obeschaet-priyti-dokument.html

Ракурс

Павел Вовк, председатель Окружного административного суда Киева, получил сегодня от Национального антикоррупционного бюро две повестки, которыми вызывается на допрос 17 и 18 августа.

Вовк уточнил, что сегодня, 12 августа, он расписал для НАБУ алгоритм действий согласно законодательству, а также рассказал, где его можно найти. Об этом судья сообщил в Facebook.

По словам Вовка, сотрудники НАБУ пришли в ОАСК «по-тихому и без пиара» и вручили ему две повестки.

Судья заявил, что ему скрывать нечего и он обязательно придет на допрос в НАБУ.

Кроме того, Вовк поинтересовался, готовы ли сотрудники НАБУ отвечать за свои действия в отношении его и других работников суда.

Советую им повторять на всякий случай матчасть, — добавил Вовк.



Как ранее писал «Ракурс», вчера, 11 августа, НАБУ объявило в розыск судью Вовка. Кроме Вовка, также объявлены в розыск еще четыре судьи ОАСК и два члена Высшей квалификационной комиссии судей.