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Ракурс
Суддя Павло Вовк. Фото: Закон і бізнес

Повістки на допит вручили Вовку — обіцяє прийти (ДОКУМЕНТ)

12 сер 2020, 17:06
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Павло Вовк, голова Окружного адміністративного суду Києва, отримав сьогодні від Національного антикорупційного бюро дві повістки, якими викликається на допит 17 та 18 серпня.

Вовк уточнив, що сьогодні, 12 серпня, він розписав для НАБУ алгоритм дій відповідно до законодавства, а також розповів, де його можна знайти. Про це суддя повідомив у Facebook.

За словами Вовка, співробітники НАБУ прийшли до ОАСК «по-тихому і без піару» та вручили йому дві повістки.

Повістки на допит Павла Вовка. Фото: Facebook

Суддя заявив, що йому приховувати нічого і він обов’язково прийде на допит до НАБУ.

Окрім того, Вовк поцікавився, чи готові співробітники НАБУ відповідати за свої дії щодо працівників суду.

Раджу їм повторювати про всяк випадок матчастину, — додав Вовк.


Скріншот поста Павла Вовка в Facebook

Як раніше писав «Ракурс», вчора, 11 серпня, НАБУ оголосило у розшук суддю Вовка. Окрім Вовка, також оголошені у розшук ще чотирьох суддів ОАСК і двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Джерело: Ракурс


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