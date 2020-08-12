Суддя Вовк знайшовся — каже, що готовий до допитів НАБУ

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Павло Вовк, голова Окружного адміністративного суду Києва, заявив, що не ховається від НАБУ і готовий прийти на допит.

Вовк відповів детективам Антикорупційного бюро, які оголосили його 11 серпня у розшук. Очільник ОАСК в Фейсбук написав, що перебуває в Україні, «ні від кого не ховається», а адресу суду в НАБУ ще не забули, оскільки «раз на рік заходять обов’язково».

Суддя повідомив, «як законослухняний громадянин, готовий прийти на допит в порядку, передбаченому КПК».

Вовк нагадав прокурорам, що повідомлення про підозру йому і чотирьом вручили незаконно. За словами керівника ОАСК, ті співробітники суду, яких викликали на допити в установленому законом порядку, прийшли в НАБУ, але слідчі дії перенесли на 18 серпня.

Суддя вкотре назвав дії НАБУ втручанням в діяльність судів і пообіцяв подати відповідні заяви в правоохоронні органи.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук Вовка і чотирьох його колег із ОАСК. 17 липня детективи обшукали суді і Державну судову адміністрацію. Тоді в бюро повідомляли, що викликали на допит 10 підозрюваних. В ОАСК заявляли, що не можуть передати повістки на допит восьми суддям, оскільки вони у відпустках.

Керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п’ятьом суддям. Сайт суду повідомив, що ці підозри прокурори залишили на стільці в коридорі суду в позаробочий час, чим порушили відповідну процедуру.

Справа щодо суддів ОАСК стосується втручання в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.

За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і «почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС». НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.