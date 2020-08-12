Судья Вовк нашелся — говорит, что готов к допросам НАБУ, фото — УП

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Ракурс

Павел Вовк, председатель Окружного административного суда Киева, заявил, что не прячется от НАБУ и готов прийти на допрос.

Вовк ответил детективам Антикоррупционного бюро, объявившим его 11 августа в розыск. Глава ОАСК в Фейсбук написал, что находится в Украине, «ни от кого не прячется», а адрес суда в НАБУ еще не забыли, «поскольку раз в год заходят обязательно».

Судья сообщил, что он «как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК».

Вовк напомнил прокурорам, что сообщение о подозрении ему и четырем его коллегам вручили незаконно. По словам руководителя ОАСК, сотрудники суда, вызванные на допросы в установленном законом порядке, пришли в НАБУ, но следственные действия перенесли на 18 августа.

Судья еще раз назвал действия НАБУ вмешательством в деятельность судов и пообещал подать соответствующие заявление в правоохранительные органы.

11 августа НАБУ объявило в розыск Вовка и четырех его коллег из ОАСК. 17 июля детективы обыскали суд и Государственную судебную администрацию. Тогда в бюро сообщали, что вызвали на допрос 10 подозреваемых. В ОАСК заявляли, что не могут передать повестку на допрос судьям, поскольку они в отпусках.

Руководитель аппарата ОАСК вернул в Офис генпрокурора неврученные подозрения пяти судьям. Сайт суда сообщил, что эти подозрения прокуроры оставили на стуле в коридоре суда в нерабочее время, чем нарушили соответствующую процедуру.

Дело в отношении судей ОАСК касается вмешательства в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлений.

По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и «начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС». НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.