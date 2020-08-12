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Ракурс
Леонід Кравчук, фото: «24 канал»

Кравчук знайшов заміну «особливому статусу» Донбасу (ВІДЕО)

12 сер 2020, 17:10
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Леонід Кравчук, перший президент України, а віднедавна — очільник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), пропонує запровадити нове формулювання замість «особливого статусу» Донбасу.

На думку Кравчука, формулювання «особливий режим адміністративного управління» більше відповідає тим реформам місцевого самоврядування, які відбуваються в Україні, а також вже ухваленим законам. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «ДОМ».

А якщо ставиться завдання це питання внести до Конституції, як іноді ми чуємо з боку Росії, то це зараз нереально, — додав перший президент.

Українську делегацію в ТКГ Кравчук очолив наприкінці липня, згідно з відповідним указом чинного президента України Володимира Зеленського. До нього цю посаду обіймав другий президент України Леонід Кучма.


Нагадаємо, Зеленський нещодавно розповів, чому саме Кравчук став новим очільником ТКГ.


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