Леонід Кравчук, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n142397-kravchuk-znayshov-zaminu-osoblyvomu-statusu-donbasu.html

Ракурс

Леонід Кравчук, перший президент України, а віднедавна — очільник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), пропонує запровадити нове формулювання замість «особливого статусу» Донбасу.

На думку Кравчука, формулювання «особливий режим адміністративного управління» більше відповідає тим реформам місцевого самоврядування, які відбуваються в Україні, а також вже ухваленим законам. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «ДОМ».

А якщо ставиться завдання це питання внести до Конституції, як іноді ми чуємо з боку Росії, то це зараз нереально, — додав перший президент.

Українську делегацію в ТКГ Кравчук очолив наприкінці липня, згідно з відповідним указом чинного президента України Володимира Зеленського. До нього цю посаду обіймав другий президент України Леонід Кучма.

Нагадаємо, Зеленський нещодавно розповів, чому саме Кравчук став новим очільником ТКГ.